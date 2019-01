Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein Anstieg der Risikoaversion im Nachgang zur "Brexit"-Niederlage, war gestern an den Finanzmärkten nicht zu bemerken, so die Analysten der Helaba.Das Potenzial für Überraschungen bleibe dennoch erhöht, denn beim Thema "Brexit" erscheine inzwischen alles möglich. Nach fünf ansteigenden Tageshochs in Folge habe sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern zwischenzeitlich deutlich abgeschwächt. Zum Handelsschluss habe der Bund-Future wieder aufgeholt. Die Charttechnik sei grundsätzlich als freundlich zu beurteilen, denn der DMI stehe im Kauf und der ADX weise einen hohen Wert von über 43 auf. Erste Haltemarken würden die Analysten bei 164,36/43 und bei 164,16 lokalisieren. Darunter könnten Verluste bis zur 21-Tagelinie bei 163,96 folgen. Erste Hürden bestünden bei 164,88/90 und bei 164,98 sowie am Kontrakthoch bei 165,10. Die Trading-Range liege zwischen 164,16 und 164,98. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...