Zürich (ots) - Die Staatsbank wird Ende Monat eine

Hypothekar-Plattform namens Valuu lancieren. Mit der Handy-App lassen

sich die Finanzierungsangebote für Wohneigentum von Banken,

Versicherungen und Pensionskassen miteinander vergleichen und per

Mobiltelefon Kreditanträge stellen. «Wir wollen die Schwelle zum

Abschluss einer digitalen Hypothek senken. Und als unabhängiger

Vermittler die bestmöglichen Offerten bieten», sagt Thomas Jakob,

verantwortlich fürs Plattform-Geschäft bei Postfinance, in der

neuesten Ausgabe der «Handelszeitung».



Die Staatsbank hat für die Hypo-App Valuu mit Wohnfinanzierern

Partnerschaftsverträge abgeschlossen. Wie viele Anbieter bei der

Lancierung über Valuu offerieren werden, will Postfinance-Manager

Jakob nicht sagen. Nur so viel: «Wir haben eine gute Mischung aus

kleinen, mittleren und grossen Banken, Versicherungen und

Pensionskassen.» Für Postfinance selbst geht es mit Valuu darum,

neue, zinsunabhängige Ertragsquellen zu erschliessen. Der

Geschäftsansatz basiere dabei auf einem klassischen

Vermittlungsmodell, erklärt Jakob: «Der Hypo-Kreditnehmer zahlt

nichts für Valuu, der Kreditgeber entrichtet eine Gebühr an uns.» Sie

bemesse sich jeweils nach Laufzeit und Höhe der Hypothek.



Der Markt für Hypothekar-Vergleiche ist indes bereits hart

umkämpft. Neben Valuu von Postfinance buhlen Moneypark von Helvetia

und Tamedia sowie Hypoguide und Hypoplus um Nutzer beziehungsweise

Kreditabschlüsse.



