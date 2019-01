Der Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1398 US-Dollar und damit etwas soviel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1389 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag stehen zudem Daten für die Verbraucherpreise in der Eurozone auf dem Programm. Fallen die Zahlen anders als erwartet aus, könnte dies für Bewegung am Devisenmarkt sorgen.

Nach dem am Vorabend gewonnen Misstrauensvotum durch Premierministerin Theresa May blieb das britische Pfund stabil. Der Sieg der Regierungschefin war erwartet worden. May will nun mit der Opposition über das weitere Vorgehen im Brexit-Prozess sprechen. Am kommenden Montag wird May dem Parlament offenlegen, wie sie einen ungeregelten EU-Austritt, mit dem schwerwiegende wirtschaftliche Folgen verbunden werden, verhindern will./elm/bgf/mis

ISIN EU0009652759

AXC0103 2019-01-17/10:20