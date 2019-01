Die Erfindung von John Bogle schuf ein billionenschweres Anlagesegment - das der Indexfonds und ETF. Der Gründer der Fondsgesellschaft Vanguard ist tot.

Allein in Europa steckten im vergangenen Jahr 785 Milliarden Euro von Anlegern in börsengehandelten Indexfonds (ETF) - noch vor fünfzehn Jahren war das Marktsegment hier kaum präsent. Doch die Erfindung von John Bogle, dem Gründer der Fondsgesellschaft Vanguard, hat sich durchgesetzt. Weltweit stecken mehr als fünf Billionen Dollar in ETF.

Erfinder Bogle ist am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben. Bereits Mitte der 1970er-Jahre schuf er die Fonds, die wichtige Indizes wie etwa den S&P 500 oder den Dow Jones nachbilden. Für Anleger hat das den Vorteil, bei geringen Gebühren ihr angelegtes Geld auf viele Aktien zu streuen. Bogle machte damit eine Beobachtung zu einem Geschäftsmodell: Viele Fondsmanager, die selbst Aktien für ihre Portfolios auswählen, schlagen nicht die Kursentwicklung der Indizes.

Lob von Warren Buffett

Starinvestor Warren Buffett würdigte Bogle in einem Interview. "John hat mehr für die Gesamtheit amerikanischer Investoren getan als jeder andere, den ich kenne", so Buffett. An der Wall Street werde sehr oft viel verlangt für wenig Leistung. Bogle habe nichts verlangt und Großes geleistet. Die Gebühren von Indexfonds sind deutlich niedriger als die von aktiv ...

