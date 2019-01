Der Investment-Visionär und Gründer der Vanguard Group starb im Alter von 89 JahrenLaut einer Pressemitteilung der Vanguard Group vom 16. Januar 2019 ist John Clifton Bogle in Bryn Mawr, Pennsylvania, im Alter von 89 Jahren verstorben. Bogle erlangte Bekanntheit mit der Erfindung des ersten Index-Investmentfonds und revolutionierte die Kostenstruktur in der Fondsbranche. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler begann seine Karriere bei Wellington Management Company, wo er sich bis zur Leitung des Unternehmens hocharbeitete. Mitte der siebziger Jahre gründete Bogle mit Vanguard sein eigenes Unternehmen. Mit der Auflage des ersten ETF erntete Bogle damals viel Kritik und sammelte lediglich 11 Millionen US-Dollar ein. Mittlerweile beträgt das Volumen des Vanguard 500 Index Fund rund 441 Milliarden US-Dollar. Laut der Mitteilung machen aktuell Indexfonds 70 Prozent des verwalteten Vermögens von Vanguard aus. Für seine Pionierarbeit für das Indexkonzept für Einzelanleger wurde John Bogle oft als "father of indexing" bezeichnet.

