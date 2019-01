Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BBVA von 6,00 auf 5,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die negative Stimmung wegen der Märkte in Mexiko und der Türkei dürfte weiterhin auf der Aktie der Bank lasten, schrieb Analystin Andrea Unzueta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor den Zahlen für das vierte Quartal hat die Analystin die Gewinnschätzungen für 2019 bis 2020 um sieben bis neun Prozent gesenkt, woraus das niedrigere Kursziel resultiert./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 05:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-01-17/10:27

ISIN: ES0113211835