Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Credit Suisse nach einer Investorenveranstaltung von 18 auf 15 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag der Schweizer Bank habe keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit seinen reduzierten und nun deutlich unter den Konsensschätzungen liegenden Gewinnprognosen (EPS) für 2019 und 2020./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 19:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-01-17/10:28

ISIN: CH0012138530