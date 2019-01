Die britische Investmentbank Barclays hat Societe Generale mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 35,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Omar Fall begann in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit der Beobachtung französischer Banken. In Natixis sieht er seinen Favoriten. Anderswo wie etwa bei der Societe Generale sieht er zwar Kurspotenzial, aber bedeutende Risiken durch Pensionsgeschäfte, strukturierte Produkte oder den Kreditmarkt in den USA./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 15:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2019 / 16:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-01-17/10:29

ISIN: FR0000130809