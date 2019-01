IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams firmiert zu YDX um und ruft neues eSports-Event als Produkt für 2019 ins Leben

Vancouver (British Columbia), 17. Januar 2019. YDX Innovation Corp (TSX-V: YDX) (YDreams oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Namen per 17. Januar 2019 zu YDX Innovation Corp. ändern wird. Die neue Website des Unternehmens wird unter www.ydxinnovation.com erreichbar sein und die Stammaktien des Unternehmens werden mit Handelsbeginn am 17. Januar 2019 unter dem neuen Namen mit dem neuen Börsenkürzel YDX an der TSX Venture Exchange gehandelt werden.

Die Umfirmierung war aufgrund eines gestiegenen Interesses an der Gründung neuer Unternehmen erforderlich, die das Potenzial aufweisen, als unabhängige Geschäftseinheiten tätig zu sein, wie etwa Arkave VR und YDreams Global.

YDreams Global wird weiterhin als eine der innovativsten digitalen Agenturen der Welt agieren und eine Schwestergesellschaft von Arkave VR sein. Beide Unternehmen befinden sich zu 100 Prozent in Besitz von YDX und werden weiterhin gemeinsam wachsen, wobei die Zusammenarbeit zwischen den beiden Teams und ihren Technologien einen Wettbewerbsvorteil darstellt.

Das Unternehmen möchte auch die Gründung einer dritten Initiative in seiner Organisation bekannt geben. Game On Festival ist eine neue Veranstaltung, die vom Unternehmen konzipiert und gestaltet wurde, um der wachsenden Nachfrage nach eSports- und Spieleveranstaltungen gerecht zu werden.

Game On Festival kombiniert die Expertise des digitalen Geschichtenerzählens, das die Marke YDreams berühmt gemacht hat, mit einem neuen Format von eSport-Turnieren in Nordamerika. Eine interaktive Ausstellung über die Geschichte von Videospielen wird die Hauptattraktion sein und unterschiedliche immersive Erlebnisse für Fans aller Epochen von Videospielen bieten.

Angesichts des großen Interesses an professionellen Spielen und eSports erkennen wir die Möglichkeit, etwas Relevantes für diese große demografische Gruppe zu schaffen, die regelmäßig spielt und sich seit jeher fragt, wie sie sich in einem professionellen Wettbewerb schlagen würde, sagte Daniel Japiassu, CEO des neuen Unternehmens YDX.

Karina Israel, COO von YDX, sagte: Es war großartig zu sehen, welch große Leidenschaft die Spieler nicht nur für die Spiele an sich, sondern auch für die Profispieler an den Tag legen. Diese sind regelrechte Helden, die Rockstars dieser Generation. Es ist wichtig, dass sie verstehen, worum es geht, um einen realistischen und gesunden Zugang zur Welt des professionellen eSports zu erlangen.

Hinsichtlich der Umfirmierung zu YDX sagte Daniel Japiassu: Der Name YDreams Global ist bekannt als Branchenführer für äußerst innovative Marketing-Lösungen in den Bereichen virtuelle und erweiterte Realität für große Marken. Diese Anerkennung ließ Jahre auf sich warten und ist auf die Bereitstellung einzigartiger Lösungen für Kunden wie Coca-Cola, Cisco und Hyundai zurückzuführen. Doch das Unternehmen expandiert, vervielfältigt sich - und genau dafür steht das X. Wir werden diesen Weg der Innovation fortsetzen und unser Hauptaugenmerk auf Produkte richten, die nachhaltig sind und das Potenzial für exponentielles Wachstum aufweisen. Wir sind mit dem Wachstum, das wir erlebt haben, sehr zufrieden und davon überzeugt, dass der neue Name gut ankommen wird und dass uns unsere Aktionäre dabei unterstützen werden, die Marke YDX zu einem Erfolg zu machen.

Daniel Japiassu, CEO von YDX, wird an diesem Wochenende an den AlphaNorth Capital Events in Nassau teilnehmen und möchte die Anwesenden einladen, am Stand vorbeizuschauen und mehr über die Pläne für 2019 zu erfahren.

Über YDX Innovation

YDX Innovation Corp. (TSX-V: YDX - www.ydxinnovation.com) ist ein Technologieunternehmen, das Produkte und Dienstleistungen entwickelt und ein Experte für immersive Technologien wie erweiterte und virtuelle Realität, eSports-Veranstaltungen und interaktive Ausstellungen ist.

Zurzeit gehören drei Unternehmen zur YDX-Familie:

Arkave VR Arena (www.arkavevr.com) ist eine Spieleplattform, die die immersivste Erfahrung im Bereich der virtuellen Realität an standortbezogenen Schauplätzen mit einem äußerst skalierbaren Geschäftsmodell bietet.

Arkave VR verfügt über einen Flagshipstore in Brasilien, zwei Arenen in den USA sowie über einen Flagshipstore, der zurzeit in Kanada errichtet und über ein Netz an Vertriebshändlern verkauft wird, dessen Hauptaugenmerk auf die Tausenden von Familienunterhaltungszentren in ganz Nordamerika gerichtet sein wird, um kontinuierlich nach innovativen Attraktionen zu suchen.

YDreams Global (www.ydreamsglobal.com) hat über 1.300 interaktive Erfahrungen für Kunden in allen Teilen der Welt entwickelt, einschließlich Disney, NBA, Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat.

YDreams Global hat in den vergangenen sieben Jahren einen Umsatz von über 24 Millionen kanadischen Dollar erwirtschaftet.

Game On Festival (www.gameonfestival.com) ist eine neue Veranstaltung, die vom Unternehmen entwickelt wird und eSports-Turniere mit einer großen interaktiven Ausstellung über die Videospielebranche und deren Geschichte kombiniert.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Nelson

Director

(604) 646-6910

contact@ydxinnovation.com | www.ydxinnovation.com | www.youtube.com/ydreamsglobal

YDX Innovation Corp.

Suite 2820 - 200 Granville Street

Vancouver B.C. V6C 1S4

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Meldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Meldung - ausgenommen Aussagen zu historischen Faktoren - sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Diese Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen über unsere aktuellen und zukünftigen Pläne und Zielsetzungen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen in diesen Aussagen abweichen. Die wichtigen Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von unseren Erwartungen bewirken können, sowie eine Aufstellung der Risikofaktoren, die wir für relevant halten, sind in den Unterlagen dargelegt, die wir regelmäßig über SEDAR bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, an deren Vorschriften wir gebunden sind, einreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Annahmen, Schätzungen und Ansichten und unterliegen naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sind wir nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sollten sich unsere Annahmen, Schätzungen oder Ansichten ändern.

Aussagen, die in dieser Meldung enthalten sind, einschließlich Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sollen zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und werden daher als solche bezeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen kann man durch Wörter wie rechnet mit, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnliche Begriffe erkennen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die sich auf die zukünftige Geschäftstätigkeit und die Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Erwartungen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

