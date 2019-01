Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Paare sollten auch in fortgeschrittenem Alter körperliche Nähe pflegen. Die Berührung, die Zärtlichkeit, müsse "weiter da bleiben, sie darf nicht verloren gehen", betont der Münchner Sexual- und Paarberater Robert Bolz im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Mit Geschlechtsverkehr müsse dies nicht zwangsläufig verbunden sein. "Inzwischen ist es ja fast so, als ob man als alter Mensch Sex zu haben hat. Pustekuchen!" Ähnlich äußert sich auch Dr. Vivian Pramataroff-Hamburger, Gynäkologin und Sexualmedizinerin: "Ich merke, wie viele Menschen durch die Medien unter Druck geraten, bis zum Schluss sexuell funktionieren zu müssen, Koitus bis zum Tode quasi", sagt sie. "Dabei ist es einfach nur wichtig, körperlich zusammenzubleiben, sich zu streicheln, zu massieren, zu küssen."



Die Expertin weist zugleich darauf hin, dass die Lust bei seltenem Sex versiegt. "Der Appetit kommt mit dem Essen. Gerade im Alter sollte Sex ein Ritual werden wie Zähneputzen", empfiehlt Pramataroff-Hamburger. Dieses Ritual sei wichtig für eine gute Paarbeziehung. "Es geht nicht um Geschlechtsverkehr. Es geht um die Zeit zu zweit." Werde diese nicht gepflegt, schlafe das Liebesleben irgendwann ein. Im aktuellen "Senioren Ratgeber" erklären vier Experten, wie sich die Lust mit den Jahren wandelt, und sie geben älteren Paaren Tipps fürs Liebesleben.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 1/2019 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52278 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52278.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de