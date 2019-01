Der Dax bleibt in der engen Handelsspanne der vergangenen Tage und startet im Minus. Mit Beiersdorf und Metro kommen die ersten Bilanzen der neuen Saison. Beiersdorf hat mehr Umsatz als erwartet und auch der Handelskonzern Metro meldet bessere Zahlen. Beide Unternehmen bestätigen die Prognosen für das laufende Jahr. Die US-Notenbank sieht die US-Wirtschaft derweil weiter auf Wachstumskurs. Das robuste Wachstum hat sich fortgesetzt. Allerdings schauen Unternehmen weniger optimistisch in die Zukunft. Gründe sind Schwankungen an den Finanzmärkten, steigende Zinsen und politische Unsicherheiten. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß