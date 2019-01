Die großen US-Banken haben für einen furiosen Start in die Berichtssaison für das Schlussquartal 2018 gesorgt. Heute Abend geht ebenfalls die Post ab. Anleger dürften vor allem auf die Geschäftszahlen bei Netflix (WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061) schauen. Der Video-On-Demand-Anbieter hatte in den vergangenen Tagen mit einer Preiserhöhung in den USA für Aufsehen gesorgt.

