DGAP-Media / 2019-01-17 / 11:00 *Gemeinsame Stärken für bessere Wealth-Management-Lösungen* *niiio finance group AG und GET Capital AG vereinbaren strategische Partnerschaft für die Gestaltung der digitalen Zukunft* _Görlitz, 17.01.2019_ Die zielgerichtete Kombination aus starken Big-Data-Analysen und smartem Portfolio-Management-System ermöglicht ein neues digitales Lösungsangebot für Banken und Vermögensverwalter. Die niiio finance group AG und die GET Capital AG sind von dieser erfolgversprechenden Kooperation überzeugt. Die höchst effizienten Analytics-Lösungen der GET Capital AG ergänzen sich ideal mit den erprobten und leistungsstarken Softwarelösungen der niiio finance group AG. Ein gemeinsames Kundenprojekt, dessen Rollout in den kommenden Wochen erwartet wird, wird dies unter Beweis stellen. Die strategische Partnerschaft zwischen der niiio finance group AG und der GET Capital AG ermöglicht es beiden Unternehmen, ihren Kunden zukünftig ein wesentlich umfangreicheres Angebot zur Digitalisierung des Wealth-Managements anzubieten. Kunden können sich auf eine enge Zusammenarbeit der Expertenteams aus Mathematikern, Physikern und Softwareentwicklern beider Unternehmen verlassen. "Mit GET Capital haben wir einen ausgewiesenen Spezialisten für die Analyse und Interpretation großer Datenmengen als Kooperationspartner gewinnen können. Gemeinsam können wir jetzt Software-Lösungen für Banken und Vermögensverwalter anbieten, in der die Expertenwelten beider Unternehmen vereint sind", freut sich niiio Vorstand Johann Horch. Die GET Capital AG wurde 2006 als unabhängige quantitative Asset-Management-Boutique gegründet. Das Unternehmen integriert moderne Portfoliotheorie, Big-Data-Analysen und künstliche Intelligenz. Diese Technologien waren bisher nur institutionellen Kunden zugänglich. In Zukunft können diese auch in Lösungen der niiio finance group AG integriert werden. "Perspektivisch werden wir die leistungsstarken Technologie-Lösungen der GET Capital auch über unseren niiio-Marktplatz anbieten", so Kris Grgurevic, Vorstand der niiio finance group AG. "Das überzeugende Leistungsportfolio von niiio haben wir bei unserem ersten gemeinsamen Kundenprojekt bereits kennengelernt", erklärt GET Capital Vorstand Harald Schnorrenberg. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere erfolgreichen Big-Data-Analysekerne sich ideal mit der niiio-Software ergänzen. Gemeinsam können wir Wealth-Management-Partnern ein überzeugendes Angebot zur Digitalisierung und Automatisierung ihrer Finanzwelt machen." *Über niiio finance group AG:* Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group AG spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren. Seit 2016 agiert die DSER unter einem Dach mit niiio finance group AG in einer schlagkräftigen Aufstellung. Ziel ist es, ein ganzheitliches FinTech-Ökosystem zu bieten, das Banken, Berater und Privatanleger gemeinsam in die digitale Zukunft führt. DSER ist bereits seit elf Jahren erfolgreich im Markt für Portfoliomanagement-Lösungen tätig. Mit ihrem ausgefeilten Kernprodukt munio bewegen aktuell bereits zahlreiche Kunden rund 40 Milliarden Euro Bestandsvolumen und verwalten rund zwei Millionen Depots. *Über GET Capital* GET Capital wurde 2006 als unabhängige quantitative Asset-Management-Boutique gegründet. Im Mittelpunkt unseres Ansatzes stehen das Management von Risiken an den Kapitalmärkten und die intelligente Steuerung von Risikobudgets unserer Kunden. Unabhängigkeit verstehen wir als Freiraum zur Weiterentwicklung und Forschung. Wir nutzen die Chancen der digitalen Revolution und integrieren die moderne Portfoliotheorie, Big-Data-Analysen und künstliche Intelligenz in einen modularen Investment-Prozess, der unabhängig von menschlicher Intervention ist. So lassen sich maßgeschneiderte, aktiv verwaltete Portfolios genau nach Kundenwunsch realisieren. *Mehr unter:* *- *Website niiio finance group AG: www.niiio.finance [1] - Website GET Capital AG: www.get-capital.de [2] *Kontakt:* niiio finance group AG Johann Horch, Vorstand Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: johann.horch@niiio.finance Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 766703 2019-01-17 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2511510b217bc8d20f23cdc7e1301c82&application_id=766703&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=78876cdcb6f8eacbf57b4ed635a168f9&application_id=766703&site_id=vwd&application_name=news

