Herzlichen Glückwunsch! SAT.1 GOLD wächst kontinuierlich und hatte 2018 nicht nur das beste Jahr* seiner Geschichte, sondern feiert dieses Jahr, am 17. Januar 2019, seinen sechsten Geburtstag. Aus diesem Anlass schenkt der Sender für die goldenen Momente seinen Fans und sich zum ersten Mal seit Senderstart ein komplettes Redesign: eine starke und markentreue Weiterentwicklung seines Auftritts:



- Das Senderlogo wird nach minimalistischen Änderungen runder und funkelt in neuem Gold. - Der neue Goldton bleibt Akzentfarbe der Typo oder der Logo-Trägerfläche und schmiegt sich angenehm in neue Farbwelten: warmes Beerenrot, starkes Ozeangrün, helles Vanille oder tiefes Dunkelblau. - Eine neue "Goldkante" und ein transparentes Wellenmuster gliedern Motive wie Werbetrenner, Packshots, Labels oder Tipps on air und off air in klare Bild- und Infobereiche auf. - Der verkürzte Claim bringt auf den Punkt: "Mit dem Herzen sehen". - Das neue Audio-Logo erklingt in der Tonfolge G-H-D-C. - SAT.1 Gold wird groß und schreibt sich ab sofort auch so: SAT.1 GOLD.



Michaela Kiermaier, Vice President Channel Management SAT.1 GOLD: "SAT.1 GOLD ist der erfolgreichste Wohlfühlsender für die Zielgruppe der Frauen ab 40. Und diese sind unser Vorbild. Mit viel Lebenserfahrung haben sie eine starke Haltung entwickelt: Sie genießen jede Sekunde des Lebens und machen sie zu einem goldenen Moment. So bunt wie das Leben dieser Frauen soll nun auch SAT.1 GOLD werden: Lebenslustiger, selbstbewusster, mutiger und mit einer guten Portion Gelassenheit geht SAT.1 GOLD mit seinem Redesign jetzt einen weiteren Schritt voran."



Das Redesign kommt ab heute bei SAT.1 GOLD zum Einsatz und zeigt sich im TV mit neuem Dauerlogo, neuen Werbetrennern, Trailern und weiteren Spots genauso wie digital auf sat1gold.de, in der App und in den sozialen Medien mit neuem Logo und den frischen Farbwelten. Der neue Senderauftritt wurde im Auftrag von SAT.1 GOLD von der Inhouse Agentur Creative Solutions entwickelt und umgesetzt.



* (2018:1,6 % MA bei Z. 14-49 J. und 2,8 % MA bei F. 40-64 J.)



* (2018:1,6 % MA bei Z. 14-49 J. und 2,8 % MA bei F. 40-64 J.)



