Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF will in Indien mit einem lokalen Partner rund 2 Milliarden Euro in den Bau von diverse Chemieanlagen investieren, um den wachsenden Bedarf an Petrochemikalien in dem Land zu decken. Bis zum Jahresende soll eine Machbarkeitsstudie für das Projekt vorliegen, das BASF als Mehrheitseigner in einem Joint Venture zusammen mit dem indischen Industriekonglomerat Adani errichten würde.

Laut der Mitteilung von BASF wäre es die bisher größte Investition des Konzerns in Indien. Die Mittelschicht in dem bevölkerungsreichen Subkontinent wächst stark und mit ihr Nachfrage nach chemischen Grundstoffen bei lokalen Herstellern aus den Branchen Automobil, Lacke und Bau.

Vornehmlich diesen Bedarf an Chemikalien aus der Acryl-Wertschöpfungskette will BASF mit seinen Anlagen decken, die am Hafen der Stadt Mundra im nordwestlichen Bundesstaat Gujarat entstehen sollen. Partner Adani ist Betreiber des Hafens und verfügt dort über eine Sonderwirtschaftszone. Das Konglomerat würde die Energieversorgung der Anlagen mit Strom aus Erneuerbaren Quellen sicherstellen. BASF will sich dazu an einem gemeinsamen Solar- und Windpark beteiligen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2019 05:14 ET (10:14 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.