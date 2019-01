Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Evonik von 31,30 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Fokus des Spezialchemiekonzerns sollte in den kommenden 12 bis 24 Monaten auf der Erwirtschaftung eines ausreichenden Cashflows liegen, um die Dividendenzahlungen finanzieren zu können, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte allerdings seine Gewinnprognosen (Ebit) über den gesamten Prognosezeitraum um durchschnittlich 5 Prozent./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 06:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-01-17/11:44

ISIN: DE000EVNK013