Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Aktien des Handelskonzerns Metro auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Der Umsatz im ersten Quartal habe seine Erwartungen in allen Regionen übertroffen, schrieb Analyst James Anstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das wichtige Geschäft in Russland habe dabei auf vergleichbarer Basis weitere Fortschritte gemacht. Dies zeige, dass die dortige Strategie mehr und mehr Fuß fasst./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 07:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-01-17/11:45

ISIN: DE000BFB0019