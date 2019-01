Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um die Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wirecard, Netflix, BYD, Tesla und Aurora Cannabis. Nach einem völlig verkorksten Jahr 2018 entwickelt sich die Aktie der Deutschen Bank in diesem Jahr zum echten Überflieger. Das Plus seit Jahresbeginn summiert sich auf beachtliche 16 Prozent. Vor allem die sehr guten Unternehmenszahlen der US-Konkurrenten sorgten für mächtig Rückenwind. Goldman Sachs übertraf die Prognosen deutlich, die Aktie schnellte am Mittwoch um zehn Prozent nach oben. Macht es Sinn, noch auf den fahrenden Banken-Express aufzuspringen? Und wenn ja, bei welcher Aktie? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um mögliche Kurstreiber bei der Aktie von Wirecard, den Höhenflug von Netflix und die anstehenden Quartalszahlen, die Ursachen für den Schwächeanfall der BYD-Aktie, die anhaltende Stärke von Tesla und um eine Kaufchance bei Aurora Cannabis. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.