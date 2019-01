Die zielgerichtete Kombination aus starken Big-Data-Analysen und smartem Portfolio-Management-System ermöglicht ein neues digitales Lösungsangebot für Banken und Vermögensverwalter.

Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332) und die GET Capital AG sind von dieser erfolgversprechenden Kooperation überzeugt. Die höchst effizienten Analytics-Lösungen der GET Capital AG ergänzen sich ideal mit den erprobten und leistungsstarken Softwarelösungen der niiio finance group AG. Ein gemeinsames Kundenprojekt, dessen Rollout in den kommenden Wochen erwartet wird, wird dies unter Beweis stellen.

Die strategische Partnerschaft zwischen der niiio finance group AG und der GET Capital ...

Den vollständigen Artikel lesen ...