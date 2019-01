Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau scheine der Markt stagnierende Erträge der Schweizer Bank bis zum Jahr 2020 einzupreisen, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht hingegen von höheren Erträgen aus./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 21:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-01-17/11:45

ISIN: CH0012138530