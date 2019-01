Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 1500 auf 1200 Pence gesenkt. Analystin Rishika Savjani glaubt in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie, dass die Entwicklung der Passagiernachfrage in diesem Jahr mit besonders großen Unsicherheiten behaftet ist. Vieles hänge dabei auch von einem disziplinierten Vorgehen der Fluggesellschaften im Sommer ab. Neben diesen Aussichten stufte sie Easyjet auch wegen anspruchsvoller Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und der nicht gerade vielversprechenden strategischen Ausrichtung ab./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-01-17/11:47

ISIN: GB00B7KR2P84