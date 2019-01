Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Der Klimawandel lasse die Segmente Wind- und Solarstrom zum neuen Kerngeschäft bei den Versorgern werden, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei der Megatrend Nummer eins im Sektor. Anleger sollten mit Blick auf 2019 deshalb Aktien von Unternehmen vorziehen, die relativ stark auf Erneuerbare Energien ausgerichtet seien, wie RWE, Enel, Engie oder Iberdrola. Bei der Iberdrola-Aktie seien auf dem gegenwärtigen Kursniveau sämtliche positiven Aspekte jedoch bereits eingepreist./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 05:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-01-17/11:49

ISIN: ES0144580Y14