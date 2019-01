Das 1939 von Karl Langensiepen und Heinz Ruckebier in Essen gegründete - aus der Verkürzung der Nachnamen erklärt sich die aktuelle Firmierung - und seit 1993 am heutigen Produktions- und Verwaltungsstandort in Bottrop ansässige Traditionsunternehmen ist auf die Herstellung von Gänse- und Schweineschmalz in verschiedenen Varietäten und Gebindegrößen sowie Rinderfett spezialisiert. Die Verwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Schmalz erfreut sich nicht nur als Brotaufstrich großer Beliebtheit, sondern wird zur geschmacklichen Verfeinerung auch im Backgewerbe, bei der Kohl- und Krautverarbeitung oder etwa zur Veredelung von Soßen und Suppen genutzt.2017 füllte Laru eine Gesamtmenge von 9.600 t ab. Dass dabei rund ein Drittel in kleinere Behältnisse wie Becher, Schalen oder etwa als in Papier eingeschlagene Quader verpackt und 6.600 t in Großgebinden wie Eimer, Fässer und sogar 900-kg-IBCs vertrieben wurden, zeigt das Verhältnis zwischen Einzel- und Großhandels- beziehungsweise Industriekundschaft. Während das Endverbrauchergeschäft im Wesentlichen in Deutschland getätigt wird, konzentriert sich der B2B-Absatz in großen Teilen auf den Export. Er macht mittlerweile rund zwei Drittel des Umsatzes aus. Wichtige Auslandsmärkte sind für Laru Großbritannien inklusive Irland, die Benelux-Staaten und Osteuropa.In den vergangenen Jahren haben Kartonagen, genauer gesagt Bag-in-Boxes, als Versandverpackung zunehmend an Bedeutung gewonnen. Für die Industrieware werden vornehmlich mit Boden- und Deckellaschen versehene Fefco 0201-Kartons mit 10 oder 12,5 kg Inhalt eingesetzt. Da angesichts der doch recht langen LKW-Transportwege eine optimale Stabilität der Palettenladung besonders wichtig ist, erweist sich eine ...

