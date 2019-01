In der Debatte um eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank hält sich die deutsche Industrie zurück. "Das ist eine Entscheidung, die die Unternehmen treffen müssen", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Donnerstag in Berlin. "Für die deutsche Industrie ist es wichtig, eine leistungsfähige, deutsche, international tätige Bank zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...