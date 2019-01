Unterföhring (ots) -



Wer hat Louisa (23 Jahre aus Berlin) überredet sich bei der ProSieben-Show zu bewerben? Welches verrückte Hobby hat Kim (18 Jahre aus Oberhausen)? Und warum glaubt Sophia (22 Jahre aus München), dass ausgerechnet sie "Germany's next Topmodel" wird? Bevor es am Donnerstag, 7. Februar, wieder mit der Suche nach "Germany's next Topmodel" weitergeht, stellen sich ab heute (17. Januar) auf http://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/models-2019 bereits 35 Model-Anwärterinnen mit ausführlichen Video-Steckbriefen den Fans der Show vor.



Über die Videos hinaus lädt ProSieben zur 14. Staffel in die umfangreichste, digitale Erlebniswelt in der GNTM-Geschichte ein. Wer sich zum Beispiel gerne selbst einmal als Stylist betätigen möchte, kann dies tun: Eine Woche vor der beliebten Umstyling-Folge gibt's ein großes Online-Umstyling-Event mit neuem, innovativem 3D-Effekt.



First Look auf die Kandidatinnen



Wer möchte in diesem Jahr "Germany's next Topmodel" werden? Ab heute (17. Januar) können sich die Zuschauer auf www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel 35 Vorstellungs-Videos, Online-Steckbriefe und zwei exklusive Fotoshootings der Mädchen ansehen.



Das große Umstyling-Event zur Umstyling-Folge Vorher, nachher. Eine Woche vor der beliebten Umstyling-Folge können die Zuschauer den Mädchen online die verschiedensten Looks und Styles verpassen. Mit einem neuen, innovativem 3D-Effekt lassen sich die neuen Frisuren nach dem Umstyling im Bewegtbild ansehen.



Instagram - Was sagt das Influencer-Ranking? Folgt mir! Alle Kandidatinnen haben mit Start der Sendung am 7. Februar offizielle Instagram-Kanäle, auf denen sie selbst von ihren GNTM Erfahrungen während der Staffel berichten. Wer hat die meisten Follower? Im Influencer Ranking sieht man auf einem Blick, wer online Talk of Town ist.



Online immer Up to Date



Welches Model startet durch? Wer hatte schon die meisten Castings und Jobs? Wie oft haben die Models schon gewackelt? Wer hat wie oft das beste Foto von Heidi bekommen? Neben den verschiedenen Zahlen und Fakten zu den Kandidatinnen können sich die GNTM-Fans außerdem durch das Lookbook der Mädchen mit allen Bildern und Shooting-Originalen klicken.



Web-exklusive Berichterstattung



Nur hier! Kommt mit hinter die Kulissen vom GNTM-Set. Was machen die Models privat? Was passiert, wenn die Kameras aus sind? Was wurde nicht im TV gezeigt? Auf www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel bekommen die Zuschauer bereits vor Ausstrahlung jeder Folge, und rund um die Uhr, in vielen verschiedenen Clips einen Einblick in die Welt von GNTM und darüber hinaus. Was machen die ausgeschiedenen Models? Wie geht es nach dem GNTM-Dreh weiter? Mit tagesaktuellen News über die Kandidatinnen verpasst man nichts.



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - die 14. Staffel ab 7. Februar 2019, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben



