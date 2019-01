Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsdaten Großbritanniens für den Berichtsmonat Dezember brachten keine großen Überraschungen zutage, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So habe die Jahresrate des Konsumentenpreisindex mit 2,1% ebenso im Rahmen der Markterwartungen wie die 1,9% für die Kerninflation gelegen. Insgesamt habe die Dezemberschätzung aber den Trend einer deutlich nachlassenden Preisdynamik in Großbritannien bestätigt, nachdem diese zu Jahresbeginn noch über der Marke von 3% gelegen habe. Für das kommende Jahr würden die Analysten einen weiteren Rückgang der Inflationsrate auf durchschnittlich 1,8% erwarten, was ihres Erachtens die Bank of England von Leitzinserhöhungen im Jahr 2019 abhalten dürfte. (17.01.2019/alc/a/a) ...

