Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die großen Indizes sind an Schlüsselstellen angekommen. Hier dürfte sich entscheiden, in welche Richtung es in den nächsten Wochen mit den Aktien geht. Das TSI-System präferiert die Shortseite. Welche Aktien sich dem übergeordneten Trend entziehen und neue Höchststände angreifen, ist das Thema der Woche. Hier wird es ziemlich international zugehen. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung startet mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Märkten.