Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE Unternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.01.2019 Kursziel: EUR 5,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 5,40 auf EUR 5,50. Zusammenfassung: Valneva hat einen neuen Vertrag für Ihren Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, Ixiaro, mit dem US-Verteidigungsministerium angekündigt. Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und einen Wert von bis zu USD70 Mio., wovon USD59 Mio. garantiert sind. Dies stellt einen erheblichen Anstieg gegenüber dem einjährigen Ixiaro-Vertrag vom November 2017 mit dem Verteidigungsministerium dar, der USD39,6 Mio. ausmachte, wovon die garantierte Komponente USD28,2 Mio. betrug. Unterdessen hat Valneva bestätigt, dass sie für 2018 einen Produktumsatz zwischen EUR 100 und EUR 105 Mio. erwartet. Damit wird den bisherigen Prognosen entsprochen, dass der Produktumsatz über EUR 100 Mio. liegen würde. Für das Jahr 2018 wird nunmehr ein Umsatz von voraussichtlich EUR 110 bis EUR 115 Mio. erwartet. Bisherige Prognsosen sahen eine Spanne von EUR 110-120 Mio. Bei der ersten Prognose für 2019 sind Produktumsätze von EUR 115 bis 125 Mio. geplant, während andere Einnahmen voraussichtlich auf einem ähnlichen Niveau wie 2018 bleiben werden. Für 2019 wird ein Gesamtumsatz von EUR 125 bis EUR 135 Mio. erwartet. Wir lassen unsere Prognosen für 2018 unverändert, haben jedoch unsere Prognosen für 2019 und die folgenden Jahre geringfügig nach oben angepasst. Für die Valneva-Aktie sehen wir nun einen fairen Wert von EUR 5,50 (bisher: EUR 5,40). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 5.40 to EUR 5.50. Abstract: Valneva has announced an updated contract for its Japanese encephalitis vaccine, Ixiaro, with the U.S. Department of Defense. The contract is for one year and worth up to USD70m of which USD59m is guaranteed. This represents a significant increase on the November 2017 one-year Ixiaro contract with the Department of Defense which was for USD39.6m of which the guaranteed component was USD28.2m. Meanwhile, Valneva has confirmed that it expects 2018 product sales to be between EUR 100m and EUR 105m, thereby meeting previous guidance that product sales would exceed EUR 100m. Total 2018 revenues are now expected to come in at EUR 110-EUR 115m. Previous guidance was for a range of EUR 110-120m. Initial guidance for 2019 is for product sales of EUR 115m to EUR 125m while other revenues are expected to remain at similar levels to 2018. Total 2019 revenues are expected in the range EUR 125m to EUR 135m. We are leaving our 2018 forecasts unchanged but have made small upward adjustments to our forecasts for 2019 and subsequent years. We now see fair value for the Valneva share at EUR 5.50 (previously: EUR 5.40) and maintain our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17487.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2019 05:58 ET (10:58 GMT)