E.ON gehörte am Mittwoch zu den Verlierern des Tages. Die Aktie musste einen Rücksetzer von immerhin 0,6 % hinnehmen. Dennoch hielt sich der Kurs sogar noch über der wichtigen und runden 9-Euro-Marke. Dies gilt als gutes Signal im Kampf um einen Verbleib in der charttechnisch komfortablen und aussichtsreichen Zone, meinen die Analysten. Denn ausgehend von dem Boden bei 9 Euro kann der Wert jederzeit nach oben durchstarten. Die entscheidende Unterstützung sei ohnehin erst in Höhe von 8,80 Euro ... (Frank Holbaum)

