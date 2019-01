-------------------------------------------------------------- Bilderlink: http://ots.de/UBfOEY --------------------------------------------------------------



Höchste Auszeichnung für AXOR: Die Designmarke der Hansgrohe Group hat auf der internationalen Möbelmesse imm cologne einen der weltweit renommiertesten Designpreise der Einrichtungsbranche gewonnen - den ICONIC AWARD 2019 - "Best of Best". Für die Jubiläumskollektion der Marke nahmen Astrid Bachmann, stellvertretende Pressesprecherin der Hansgrohe Group, und Silvia Olp, Director of Communications Phoenix Design, den begehrten Preis bei der offiziellen Eröffnungsfeier der Messe entgegen. Die gemeinsam mit Phoenix Design entwickelte Kollektion ist zu Recht eine von nur 31 mit dem Prädikat "Best of Best" prämierten Produkte der Jury. "Mit ihrem klaren, rechtwinkligen Design fügt sich die elegante Armatur in viele Bad-Umgebungen harmonisch ein. Die Möglichkeit, sie durch eine in verschiedenen Materialien verfügbare Platte zu individualisieren, ist eine tolle und erfrischend innovative Idee, um dem Bad eine persönliche Note zu verleihen", so die Jury.



"AXOR MyEdition ist das Ergebnis aus dem erfolgreichen Zusammenspiel von höchster Kompetenz im Wasser- und Produktdesign und jahrzehntelanger Erfahrung in der Badgestaltung", so Jan Heisterhagen, Vice President Produktmanagement, Hansgrohe SE. "Mit dem ICONIC AWARD 2019 - 'Best of Best' bestätigt die Jury unsere Innovationsleistung und würdigt unseren Designprozess".



AXOR MyEdition: eine neue Dimension der Individualisierung



25 Jahre nach ihrer Entstehung präsentierte die Marke AXOR auf dem Salone del Mobile 2018 in Mailand erstmals ihre Jubiläums Kollektion AXOR MyEdition - eine neue Dimension der Individualisierung. Mit ihrem klaren Design beschreitet sie neue Wege; mit einem individualisierbaren Konzept erfüllt sie die Sehnsucht nach Einzigartigkeit. Innovativ ist auch ihr Strahl: PowderRain - ein sinnliches Gefühl auf der Haut - zum ersten Mal in einer Waschtischarmatur. Die Kollektion umfasst neun Produkte für das Waschbecken, für das Bidet und für die Badewanne.



Design: geradlinig, monolithisch, architektonisch



Das klare, geradlinige Design schafft eine große Bühne der Selbstverwirklichung und der eigenen Kreativität. Die Armaturen setzen sich aus zwei Produktteilen zusammen: Korpus und Platte. Standardmäßig in den Ausführungen Chrom/Spiegelglas und Chrom/Schwarzglas erhältlich, können die Armaturen nach Wunsch auch aus einer Kombination von 15 AXOR FinishPlus PVD-Oberflächen und exklusiven AXOR Signature Materialien wie Metall, Holz, Marmor oder Leder gefertigt werden. Mit über 225 Design-Varianten greift die Jubiläums-Kollektion der Marke AXOR den Megatrend Individualisierung weiter auf. "Ein Statement seiner Persönlichkeit durch individuelle Interieurs zu setzen, das ist Luxus. Mit der Kollektion AXOR MyEdition haben wir eine Bühne der eigenen Kreativität geschaffen - Farben, Materialien und Muster sind der kleinste Nenner für eine maßgeschneiderte Armatur", so Andreas Diefenbach, Phoenix Design.



Über die ICONIC AWARDS: Innovative Interior



Das Beste aus allen Bereichen des Interior Designs zu entdecken und auszuzeichnen, ist das Ziel der ICONIC AWARDS: Innovative Interior. Der Wettbewerb richtet sich an alle Unternehmen der Einrichtungsindustrien sowie deren Partner in Interior Design und Innenarchitektur. Die ICONIC AWARDS: Innovative Interior verfolgen einen ganzheitlichen Gestaltungsanspruch: Möbel, Leuchten, Armaturen werden längst nicht mehr nur als Solitäre gesehen, sondern als gestaltendes Element innerhalb einer ganzheitlichen Inszenierung. Das Ergebnis sind bis ins Detail konzipierte Wohnlandschaften, die ihren Bewohnern ein Höchstmaß an Atmosphäre und individuellem Ausdruck bieten. Die einzelnen Elemente dieser ganzheitlichen Wohnwelten, von der Leuchte über den Türdrücker, vom Besteck bis hin zu Raumteilern und Textilien, sind jedes für sich mit hohem Aufwand und großer Sorgfalt gestaltet. Mit neun Kategorien geben die ICONIC AWARDS: Innovative Interior der ganzen Welt des Interior Designs ein Forum: Möbel, Outdoorprodukte, Bad und Wellness, Büro und Arbeitsplatz, Gebäudeausstattung, Wand, Boden, Decke, Küche und Haushalt, Leuchten und Textilien.



AXOR entwickelt, konstruiert und produziert Armaturen, Brausen und Accessoires für luxuriöse Bäder und Küchen in Perfektion. Auf höchstem ästhetischem und technischem Niveau entstehen avantgardistische Unikate und Kollektionen - einige von ihnen zählen heute zu den bedeutendsten Klassikern des Bad-Designs. Sie alle tragen den Anspruch "Form Follows Perfection" in sich - nicht eher mit einem Entwicklungsprozess aufzuhören, bis sich nichts mehr hinzufügen oder entfernen lässt. Mit weltweit anerkannten Designern, darunter Philippe Starck, Antonio Citterio, Jean-Marie Massaud und Patricia Urquiola, entstehen so seit mehr als 25 Jahren zukunftsweisende Designobjekte. AXOR ist eine Marke der Hansgrohe Group.



Mehr zur Marke AXOR erfahren Sie auch unter: www.facebook.com/axor.design www.twitter.com/Hansgrohe_PR www.instagram.com/axordesign AXOR FORMFOLLOWSPERFECTION



Top-Platzierung im iF WORLD DESIGN INDEX



Die Hansgrohe Group belegt beim iF WORLD DESIGN INDEX 2014 - 2018 des International Forum Design (iF) Top-Platzierungen. Der Schiltacher Armaturen- und Brausenspezialist ist unter den Top 3 gelisteten Unternehmen in der iF Kategorie INDUSTRY: Bath (Industrie: Bad).



Unter den 1.365 deutschen Firmen ist die Hansgrohe Group unter den Top 10 gelisteten Unternehmen in der iF Kategorie COUNTRIES: Germany (Länder: Deutschland); weltweit wird die Hansgrohe Group in den Top 25 unter mehr als 4.000 Unternehmen in der iF Kategorie COMPANIES (Unternehmen) aufgeführt.



Bei den iF DESIGN AWARDS 2018 wurden neun Produkte der Marken AXOR und hansgrohe mit einem iF DESIGN AWARD 2018 ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen finden Sie auf www.hansgrohe.com/design.



