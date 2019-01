Berlin (ots) - Am Montag, dem 21. Januar 2019, werden um 18.00 Uhr die German Jewish History Awards 2019 im Abgeordnetenhaus verliehen.



Im Rahmen einer Pressekonferenz stellen die Preisträgerinnen und Preisträger ihre Projekte, für die sie ausgezeichnet werden, kurz vor.



Die Pressekonferenz findet ebenfalls am Montag, dem 21. Januar 2019, um 11.00 Uhr im Abgeordnetenhaus von Berlin, Raum 190, statt.



Die Preisträgerinnen und Preisträger sind in diesem Jahr: Hilde Schramm und die Stiftung ZURÜCKGEBEN (Berlin), Egon Krüger (Mecklenburg-Vorpommern), Gabriele Hannah, Hans-Dieter und Martina Graf (Rheinland-Pfalz), Michael Imhof (Hessen), Elisabeth Böhrer (Bayern). Mit einem Ehrenpreis wird die Historikerin Benigna Schönhagen ausgezeichnet.



Die Preisverleihung am Abend wird auch ab 18.00 Uhr per Livestream in deutscher und englischer Sprache übertragen:



http://ots.de/13ZSB6



