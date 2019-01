Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat 1&1 Drillisch angesichts der anstehenden Auktion von Frequenzen für das Mobilfunknetz der fünften Generation (5G) auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Aufstieg zum vierten Netzbetreiber sei denkbar, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schätze die Chance dafür aber nur auf 20 Prozent - unter anderem wegen hoher Kosten./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-01-17/13:09

ISIN: DE0005545503