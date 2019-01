Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



MGX Minerals Inc. ("MGX" oder das "Unternehmen") (CSE: XMG (http://www.thecse.com/CNSX/Securities/Mining/MGX-Minerals-Inc.aspx)) (OTCQB: MGXMF (http://www.otcmarkets.com/stock/MGXMF/quote)) (FSE: 1MG (http://www.boerse-frankfurt.de/en/equities/mgx+minerals+inc+ag+C A55303L1013)) und Engineeringpartner PurLucid Treatment Solutions ("PurLucid") sind erfreut, die Resultate der Inbetriebnahme ihrer modernen kommerziellen NFLi-5-Abwasserreinigungsanlage bekanntzugeben, die eine Leistung von 5m[3] pro Stunde (750 Barrel pro Tag) erreicht. Die Anlage befindet sich derzeit in Betrieb und steht mit dem Betreiber einer dampfgestützten Ölsand-Schwerkraftdrainage (SAGD) unter Vertrag, um verdampftes Absalzungswasser (evaporator blowdown water, EBD) aufzuarbeiten. Die Studie umfasst einen dreiwöchigen Betriebszeitraum im Dezember 2018 und dient als Vorbereitung auf einen zusätzlichen momentan anlaufenden in-line-Einsatz einer weiteren Anlage mit einer Kapazität von 10m[3] pro Stunde (1500 bpd).



Die Anlage konnte während des Betriebszeitraums nicht nur Einnahmen in Höhe von ca. 30.000 CND für das Unternehmen erwirtschaften, sondern erfüllte mit ihrer Technologie darüber hinaus erfolgreich sämtliche Leistungskennzahlen für die chemische Aufbereitung. Zu den bemerkenswertesten Aufbereitungsergebnissen zählt die Beseitigung von Kieselsäure, Kalzium und Magnesium, die sich auf 99,7%, 88% bzw. 72% beläuft. Eine Feststoffkonzentration in dem aufbereiteten Erzeugnis konnte nicht festgestellt werden, sodass sauberes Wasser zur Wiederverwendung als Nebenprodukt erzeugt wurde. Die stündliche Durchsatzleistung während der Inbetriebnahmephase wurde ebenfalls als stabil gemeldet und optimierte Kontrollsysteme sorgten erfolgreich für einen ausgeglichenen Durchfluss, was jegliche Bedenken in Bezug auf Außeneinsätze bei kalten Witterungsbedingungen beseitigte. Tabelle 1 bietet eine Zusammenfassung der durchschnittlichen Ergebnisse (sämtliche Permeate vereint) für jede der drei Wochen:



Tabelle 1: Durschnittliche wöchentliche Aufbereitungsleistung







Parameter 7.-18. Dez Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 3



(mg/L) EBD unaufbereitet Permeat Permeat Permeat reduzierung



Al 14,7 3,75 3,85 9,1 38 %



B 1.105 456,1 386,8 379,8 66 %



Ba 4,65 3,05 2,2 2,05 56 %



Ca 2.161 241 203 267 88 %



Co n.d. n.d. n.d n.d.



Cr n.d. n.d. n.d. n.d.



Cu 0,55 0,15 1,05 0,9 -64 %



Fe 11,1 1,75 1,9 2,4 78 %



K 1.352 792,4 578,8 648,2 52 %



Li 71,1 41,2 29,4 35,8 50 %



Mg 42,1 8,05 11,4 11,6 72 %



Mn 1,65 0,9 0,7 0,8 52 %



Na 48.415 32.616 23.562 27.960 42 %



Ni n.d. n.d. n.d. n.d.



P 93 54,2 40,4 29,2 69 %



Si 8.528 68,8 156 27,2 99.7 %



Sr 75 17,3 13,0 14,0 81 %



Ti 1,5 n.d. n.d. n.d. >93 %



V n.d. n.d. n.d. n.d.



Zn 13,2 0,45 1,45 n.d. >96 %



TSS 570<20<20<15 >97%



N.d. (keine Daten vorhanden)=Wert liegt unterhalb jeglicher analytischer Nachweisgrenzen







Rapides Extraktionsverfahren für Lithiumsalzlaugen (Rapid Lithium Brine Extraction Technology)



MGX hat ein rapides Extraktionsverfahren für Lithiumsalzlaugen entwickelt, das den Platzbedarf sowie Investitionen in weitläufige, mehrphasige abgedichtete Verdunstungsteiche von Seegröße eliminiert bzw. erheblich reduziert und die Qualität der Extraktion und der Gewinnung aus einem breiten Spektrum an Solen im Vergleich zur herkömmlichen solaren Verdunstung verbessert. Die Technologie ist auf Petrolithium (Produktionswasser aus der Öl- und Gasförderung), natürliche Sole und andere Solequellen wie lithiumreiche Gruben- und Industrieabwässer anwendbar. Die zweite anstehende SAGD-Installation vor Ort enthält Lithium im Bereich von 100 ppm, was als Teil der Abwasserreinigung als Petrolithium extrahiert werden kann.



Informationen zu PurLucid



PurLucids patentiertes und in Exklusivlizenz vertriebenes Nanoflotationsverfahren wurde speziell für Ölfelder entwickelt. Die Technologie scheidet Verunreinigungen aus dem Prozesswasser der Öl- und Gasgewinnung ab und produziert sauberes Wasser als Endprodukt. Dies ermöglicht die Rückgewinnung oder kontrollierte Entsorgung von Prozesswasser aus Ölfeldern und senkt bzw. eliminiert die Prozesskosten innerhalb der Bohrung sowie die damit verbundenen Transportkosten. Die Abwasserbehandlungskosten machen heute mit den höchsten Anteil an den Betriebskosten in Ölfeldern bzw. Ölsandlagerstätten aus. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.purlucid.com. MGX besitzt derzeit eine Beteiligung von 60 % an PurLucid und ist über kontinuierliche Investitionen in der Zukunft zum Erwerb von bis zu 100 % Besitzanteile berechtigt.



Informationen zu MGX Minerals



MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an globalen modernen Materialprojekten sowie Energie- und Wasseranlagen. Weitere Einzelheiten sind unter http://www.mgxminerals.com erhältlich.



Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die 'zukunftsgerichteten Informationen') im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie 'glauben', 'erwarten', 'prognostizieren', 'beabsichtigen', 'schätzen', 'potenziell' und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenzieller Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter http://www.sedar.com zu konsultieren.



OTS: MGX Minerals Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133229 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133229.rss2



Pressekontakt: informationen: Jared Lazerson Präsident und CEO Telefon: +1-604-681-7735



Web: http://www.mgxminerals.com