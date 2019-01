Verunsicherung an den Aktienmärkten gab dem Goldpreis und anderen Edelmetallen in dieser Woche wieder merklichen Auftrieb, darunter auch dem Goldpreis. Dieser hängt seit Jahresanfang unter der Hürde von rund 1.300 US-Dollar fest, wird aber nicht müde, diesen Widerstand erneut zu attackieren. In Wahrheit steckt Gold seit Mitte 2016 ohnehin in einem intakten, aber recht flachen Abwärtstrend fest. Bis zur Trendbegrenzung wäre aber bei einem erfolgreichen Kursanstieg über die aktuelle Hürde aber noch reichlich Kurspotenzial vorhanden.

Kurzfristig sollten interessierte Anleger besonders die kommenden Handelsstunden engmaschiger beobachten, ein Ausbruch über das runde Preisniveau von 1.300 US-Dollar könnte Gold ...

Den vollständigen Artikel lesen ...