Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag kaum und Heizölpreise steigen leicht um durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter. Die internationalen Ölbörsen sowie der nationale Heizölmarkt befinden sich gleichermaßen in einer ruhigen Phase. Den wichtigsten Marktimpuls beim Öl gab es gestern durch DOE-Lagerbestandsdaten aus Amerika. Das Department of Energy meldete wie bereits in der Vorwoche einen ...

