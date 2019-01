Zürich (ots) -

- Robustes Wachstum der Migros-Gruppe um 1.3%, Ausbau der

Marktführerschaft - Unangefochtener Leader im Schweizer E-Commerce

mit CHF 2.139 Mrd. Umsatz - Positive Entwicklung der M-Industrie im

internationalen Geschäft



Der Umsatz der Migros-Gruppe betrug 2018 CHF 28.437 Mrd., was

einem Wachstum von 1.3% entspricht. Der Detailumsatz erhöhte sich um

1.9% auf CHF 23.730 Mrd. Die zehn regionalen Genossenschaften

erwirtschafteten im In- und Ausland zusammen CHF 15.921 Mrd. (+2.3%).

Das Online-Warenhaus Digitec Galaxus steigerte seinen Umsatz um 14.2%

auf CHF 953 Mio.



Detailumsatz



Der Detailumsatz im In- und Ausland wird ab 2018 konsolidiert

dargestellt. Er erhöhte sich auf CHF 23.730 Mrd. (Vorjahr CHF 23.296

Mrd.), was einem Wachstum von 1.9% entspricht.



Genossenschaftlicher Detailhandel



Der konsolidierte Umsatz aus dem genossenschaftlichen Detailhandel

wuchs um 2.5% auf CHF 16.858 Mrd. Die Super-/Verbrauchermärkte der

Migros erwirtschafteten 2018 im Inland einen Umsatz von CHF 11.765

Mrd. Somit konnten die Umsätze in den zehn Migros-Genossenschaften

trotz anspruchsvollem Marktumfeld um 1.5% gegenüber Vorjahr ausgebaut

werden. Treiber dafür war der Anstieg in der Kundenfrequenz auf 350

Mio. Kassenbons (+1.5%).



Die Fachmärkte Micasa, SportXX, melectronics, Do it + Garden und

OBI erzielten 2018 mit erstmaliger Konsolidierung von Interio einen

Umsatz von CHF 1.774 Mrd. (+9.6%). Ohne Berücksichtigung von Interio

entspricht dies einem Ausbau von 1.0% gegenüber Vorjahr. Die

Online-Shops der Fachmärkte entwickelten sich mit einem

Umsatz-Wachstum von 25.2% weiter erfreulich.



Regionale und nachhaltige Produkte erfreuten sich ungebrochener

Beliebtheit. Die Kundinnen und Kunden kauften über 3% mehr Produkte

aus dem Migros-typischen "Aus der Region. Für die Region."-Sortiment.

Auch bei Produkten mit ökologischem oder sozialem Mehrwert lag der

Umsatz mit gesamthaft CHF 3.103 Mrd. um 4.7% über dem Vorjahr.



Mit CHF 673 Mio. lag der Umsatz der Migros-Gastronomie um 0.4%

unter dem Vorjahreswert. Unter der Marke «Migros Daily» wurde im

Bereich Schnellverpflegung ein neues Format mit ultrafrischem

Sortiment lanciert.



Im Bereich Gesundheit hat Medbase/santémed im vergangenen Jahr

sein therapeutisches und medizinisches Angebot weiter ausgebaut. Der

Umsatz betrug CHF 150 Mio. (+7.9%).



Das Migros-Verkaufsnetz vergrösserte sich um 26 auf insgesamt 727

Standorte. Die Verkaufsfläche für Super-/Verbrauchermärkte,

Fachmärkte und Gastronomie beträgt neu 1'476'827m2 (+5.3%).



Handel



Das strategische Geschäftsfeld Handel hat im Jahr 2018 einen

konsolidierten Umsatz von CHF 7.869 Mrd erzielt (+0.7%). Sehr gut

entwickelte sich Denner mit einem Umsatz-Plus von 4.3% auf CHF 3.182

Mrd. Globus hat in einem schwierigen Marktumfeld die Transformation

des Filialnetzes vorangetrieben und setzte 2018 CHF 808 Mio. um

(-5.7%). Flächenbereinigt resultierte ein Wachstum von 0.4%.



Industrie



Die M-Industrie konnte auch im 2018 das Auslandgeschäft um über

10% steigern. Gesamthaft erzielte sie einen konsolidierten Umsatz von

CHF 5.835 Mrd. (Vorjahr CHF 5.905 Mrd.). Grund für die Abnahme sind

die weggefallenen Umsätze durch den Verkauf von CCA Angehrn. Ohne

Berücksichtigung des Verkaufs von CCA Angehrn sind die Umsätze um

2.8% gewachsen. (Separate Medienmitteilung folgt am 20. Februar

2019.)



Hotelplan-Gruppe



Das strategische Geschäftsfeld Reisen erzielte trotz

herausforderndem Reisemarkt-Umfeld im Schweizer Markt,

Airline-Konkursen, kurzfristiger Buchungsschwäche im heissen Sommer

2018 und Ungewissheit der Brexit-Problematik in England einen höheren

Umsatz. So steigerte die Hotelplan-Gruppe den Nettoumsatz um 3.9% auf

CHF 1.259 Mrd. (Vorjahr CHF 1.212 Mrd.). (Der Jahresbericht "Kompass"

von Hotelplan Group wird am 22. Januar 2019 publiziert.)



Migros Bank



In einem anspruchsvollen Marktumfeld setzte die Migros Bank die

erfreuliche Entwicklung ihrer Kerngeschäfte fort. Besondere

Fortschritte verzeichneten das Hypothekar- und das Anlagegeschäft,

die beide weiter ausgebaut wurden. Die Migros Bank veröffentlicht das

detaillierte Jahresergebnis am 22. Januar 2019.



Online-Geschäft



Im E-Commerce konnte die Migros ihre unbestrittene Position als

Marktführerin in der Schweiz weiter ausbauen. Der gesamte

Online-Umsatz betrug inklusive Digitec Galaxus CHF 2.139 Mrd.

(+9.9%).



Die Bilanz-Medienkonferenz des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB)

findet am Dienstag, 26. März 2019 in Zürich statt. Eine Einladung

folgt.



Zürich, 17. Januar 2019



