Die NordLB hat das Kursziel für Beiersdorf nach Umsatzzahlen von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Hamburger hätten seine Schätzungen und auch die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An der Börse werde offenbar aber die Abschwächung des organischen Wachstums im Schlussquartal höher gehängt./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 10:53 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 10:59 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-01-17/13:17

ISIN: DE0005200000