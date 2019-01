Köln (ots) - Heute wurden die Nominierungen für den 55. Grimme-Preis veröffentlicht. Die Mediengruppe RTL Deutschland ist mit ihren Sendern RTL, VOX, NITRO und n-tv gleich viermal in der Kategorie "Unterhaltung" vertreten.



RTL ist mit "Denn sie wissen nicht, was passiert" nominiert. In der Unterhaltungsshow wird Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk so viel Spontanität und Improvisationstalent abverlangt wie nie zuvor. Das Unterhaltungs-Trio weiß zu Beginn der Show weder, wer von ihnen den Abend moderieren, noch, wer als Team spielen wird, geschweige denn, gegen welche prominenten Kandidaten sie in welchen Aktionsspielen antreten werden. Die Show wird von der I&U TV Produktions GmbH im Auftrag von RTL produziert.



Auch VOX kann sich mit der Dokumentationsreihe "Ich, einfach unvermittelbar?" über eine Nominierung freuen. In dem von Tower Productions produzierten Format werden Menschen mit Diagnosen wie Autismus oder Tourette-Syndrom, die große Schwierigkeiten bei der Jobsuche haben, auf ihrem Weg begleitet, ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten im Berufsleben einzubringen. Die VOX-Sendung erhielt erst kürzlich eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis 2019.



Der n-tv Satire-Talk "So! Muncu!" mit Gastgeber Serdar Somuncu ist ebenfalls im Rennen um den diesjährigen Grimme-Preis. Der Kabarettist und Schriftsteller debattiert bei n-tv jeden letzten Dienstag im Monat in seiner ebenso provokanten wie unterhaltsamen Art und Weise mit Gästen aus Politik, Showbiz und Gesellschaft über aktuell relevante Themen. Das von probono TV produzierte Format ist auch für den Deutschen Fernsehpreis 2019 nominiert. Die nächste Ausgabe "So! Muncu!" gibt es am 29. Januar um 23.10 Uhr.



Der Männersender NITRO verzeichnet mit der NITRO-Eigenproduktion "Die Abenteuer des Herrn Lukas" mit Schauspieler Florian Lukas ("Weissensee", "Nordwand") ebenfalls eine Nominierung. In dem von Wieduwilt Film & TV Production produzierten Docutainment-Format begibt sich Florian Lukas in ein aufregendes Hochsee-Abenteuer. Zwischen hoher See und dem Burgstaakener Hafen trifft er auf charmante Originale, wilde Meeresbewohner, harte Arbeit und die einzigartige Natur der Ostseeinsel - Seemannsgarn, Männerromantik und flammenden Schnaps trinken inklusive. Die Erstausstrahlung der Pilotfolge war am 30. September 2018.



Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten deutschen Auszeichnungen für Fernsehsendungen- und leistungen. Der Preis wird seit 1964 jährlich vom Grimme-Institut in Marl vergeben. Die Preisträger für 2019 werden am 5. April bekanntgegeben.



OTS: Mediengruppe RTL Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72183 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72183.rss2



Pressekontakt: Laura Leszczenski Unternehmenskommunikation Mediengruppe RTL Deutschland Telefon: +49 221 45 67 42 02 laura.leszczenski@mediengruppe-rtl.de