von Klaus Schachinger, Euro am SonntagDie Talfahrt der DEUTZ-Aktie ist gestoppt. Seit Dezember legen die Papiere des Motorenbauers deutlich zu. Investoren begrüßen die neue China-Strategie: Erst im Oktober hatten die Kölner ihr Joint Venture mit Lkw-Hersteller First Automotive Works (FAW) in China aufgegeben, jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...