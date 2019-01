Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Vorlage von Eckdaten auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die Umsatzkennziffern des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns für das abgelaufene Jahr hätten in etwa seinen und den Markterwartungen entsprochen, schrieb Analyst Karel Zoete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den finalen Jahreszahlen Ende Februar werde es wohl mehr Einblicke in die Strategie des neuen Managements geben. Er rechnet aber nicht mit revolutionären Schritten./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-01-17/13:51

ISIN: DE0005200000