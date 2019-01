Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Aktien von Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 540 Euro belassen. Systematisch von der Schweizer Großbank ausgewertete Daten deuteten darauf hin, dass der Sportartikelkonzern im Dezember weniger Geld in die Werbung gesteckt habe als noch im Monat zuvor, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Steigende Preise seien derweil aber ein Indiz dafür, dass das vierte Quartal für Puma stark zu Ende gegangen sein könnte./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 10:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-01-17/13:55

ISIN: DE0006969603