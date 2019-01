Bofood Organic macht als migrationsunbedenkliches Farbsystem erstmals den Innenseitendruck von Lebensmittelprimärverpackungen möglich. Dr. Carl Epple, Mitglied des Vorstands bei Epple Druckfarben, erklärt: "Da wir heute die Migration gesundheitsgefährdender Stoffe durch Farbsysteme ausschließen können, ist der Weg für die beidseitig bedruckte Verpackung bereitet." Die Süßwaren- und Fastfood-Industrie zeigen großes Interesse. In Bofood Organic sind nicht nur die Flüssigkomponenten, sondern alle Bestandteile - inklusive Harzen und Pigmenten - auch in Lebensmitteln selbst zugegen. Das notwendige farbtechnische Know-how hat sich Epple durch seine stete Weiterentwicklung von migrationsarmen beziehungsweise migrationsunbedenklichen Farbsystemen angeeignet. Zu diesen zählt Bofood MU Next Generation als Farbserie für den Verpackungsaußenseitendruck.

Unbedenklicher Innenseitendruck

