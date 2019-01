Der Aktienkurs von Infineon geht schwach in den Donnerstag - der Kurs des Halbleiterherstellers bricht in der ersten Handelsstunde um bis zu drei Prozent ein. Charttechnisch ist damit aber noch nichts verloren. Die Titel bewegen sich in einem kurzfristigen Seitwärtstrend, der weiterhin Bestand haben sollte. Auf welche Kursmarken es nun ankommt...

