Pünktlich zum Jahresstart präsentiert der Marketing Club Hamburg (MCHH) sein Veranstaltungsprogramm für das erste Halbjahr 2019. Das Programm bietet den Club-Mitgliedern sowie club-interessierten Gästen eine abwechslungsreiche Mischung aus unterschiedlichen Formaten mit hochkarätigen Speakern aus Unternehmen, Agenturen und Verbänden vorrangig zu Marketing-, Vertriebs- und Kommunikationsthemen. Dabei reicht das Veranstaltungsspektrum von Clubabenden, über "Marketing vor Ort"-Veranstaltungen, MCHH Academies, MCHHLabs, bis hin zu speziellen JuMP (Junior Marketing Professionals) Events, die sich an Berufseinsteiger und Young Professionals unter 35 Jahren richten.



Den Jahresauftakt und Programmstart machte am 16. Januar der traditionelle Neujahrsemfang des Marketing Clubs im GAGA Bar- und Nightclub, bei dem Clubpräsident Prof. Dr. Wolfgang Merkle über 160 Clubmitglieder und geladene Gäste im neuen Marketingjahr 2019 begrüßte und einen Ausblick auf wichtige und herausragende Projekte und Veranstaltungen des MCHH gabt. "Das neue Programm des ersten Halbjahres 2019 vereinigt wieder eine Vielzahl spannender Veranstaltungen mit wirklich marketing-relevanten Insights - und liefert damit einen wichtigen Beitrag für den Marketing-Standort Hamburg", sagt Prof. Dr. Wolfgang Merkle. "Es macht uns daher auch ein wenig stolz, dass wir es im Rahmen unserer Vereinsarbeit geschafft haben, gleich für das erste Halbjahr eine Reihe sehr gefragter Top-Referenten wie Tina Müller (CEO Douglas GmbH), Julian Pfitzner (Leiter Marketing & Leiter Produktmanagement MS EUROPA 2) oder Achim Lohrie (Chief Sustainability Advisor Tchibo GmbH) für ganz aktuelle Vortragsthemen zu gewinnen."



Ausgewählte Highlights des Programms sind:



- 04.02.2019 Clubabend: "MS EUROPA 2 Marketing in der 5-Sterne-Plus Luxusklasse", Referent: Julian Pfitzner, Leiter Marketing & Leiter Produktmanagement MS EUROPA 2, Hapag Lloyd Kreuzfahrten GmbH - 19.02.2019 Marketing vor Ort: 3. "Nachhaltigkeit bei Tchibo - Zwischen Risikomanagement, strategischer Zukunftssicherung des Unternehmens und Marketing", Referent: Achim Lohrie, Chief Sustainability Advisor, Tchibo GmbH - 21. - 23.03.2019 Nationale JuMP Tagung 2019 in Hamburg - Größte nationale Konferenz für Nachwuchsführungskräfte im Marketing bis 35 Jahre - 06.05.2019 Clubabend: "Rügenwalder Mühle - In Bewegung seit 1834", Referent: Thomas Ludwig, Marketingleiter, Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co. KG - 26.06.2019 Marketing vor Ort: "FORWARDBEAUTY - Die Attraktivität des Beauty Omnichannel Handels", Referentin: Tina Müller, CEO; Douglas GmbH



Das gesamte Programm des 1. Halbjahres 2019 gibt es zum Download unter:



Über Marketing Club Hamburg e.V.:



Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit über 50 Jahren.



Wir sind einer der größten Clubs in Deutschland, als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.



Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:



