Bis Mitte Juli hinein hielt sich das Wertpapier der Deutschen Börse in einer nahezu zweijährigen Aufwärtsbewegung auf, stieß an dieser Stelle jedoch kurzfristig an seine Grenzen und etablierte anschließend eine Konsolidierungsbewegung. Diese reichte bis Ende Dezember auf ein Verlaufstief von 102,40 Euro abwärts. Die Größe der Korrektur im Vergleich zu anderen DAX-Werten fiel dabei vergleichsweise geringer aus, was die Stärke des Wertpapiers mehr als unterstreicht. Seit Jahresbeginn hat sich jedoch wieder eine deutliche Erholungsbewegung innerhalb des kurzfristigen Abwärtstrendkanals eingestellt, im gestrigen Handel gelangt es sogar die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Tagesbasis dynamisch zu überwinden und im heutigen Handel direkt an die obere Trendkanalbegrenzung zuzulegen. Ein Kaufsignal liegt streng genommen noch nicht vor, sollte sich die aktuelle Aufwärtsdynamik bei der Deutschen Börse jedoch unvermindert fortsetzen, dürfte ein positiver Impuls schon sehr bald auftauchen und bietet gute Handelsansätze auf der Oberseite.

