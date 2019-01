Seit der zweiten Hälfte des letzten Jahres befindet sich der Kurs der Geely Automobile-Aktie überwiegen in einem nach abwärtsgerichteten Trend. Lediglich zwischen Oktober und November war eine leichte Aufwärtsbewegung über einen längeren Zeitraum erkennbar. Der Supertrend-Indikator befindet sich, wie man vermuten kann, über dem Aktienkurs und unterstreicht damit das bärische Chartbild. In den letzten Tagen näherte sich der Aktienkurs der Supertrend-Linie wieder an.

