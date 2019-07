BMW kann in den USA weiter Pluspunkte sammeln. Die neuen Stadtgeländewagen kommen gut an, die Verkäufe kletterten im Juni auf 31.627 Autos. Ein Plus von 7,5 Prozent. Die USA sind nach China der wichtigste Automarkt der Welt. Jedes Jahr werden 16,6 Millionen neue Autos verkauft. Zum Vergleich: in China werden pro Jahr rund 23,0 Millionen neue Fahrzeuge an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht.Im Juni glänzte neben Volkswagen auch Premiumautobauer BMW. Die Verkäufe kletterten im Vergleich ...

