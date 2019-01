Commerzbank bestätigt Spitzenplatz

Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten haben zum Jahresende zu einem Anstieg der Handelsaktivitäten bei strukturierten Wertpapieren an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt geführt. Dies teilte der Branchenverband DDV mit.

Die Börsenumsätze mit Zertifikaten und Hebelprodukten lagen laut DDV-Angaben bei 3,1 Mrd. Euro. Dies entsprach einem Zuwachs von 6,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Zahl der ausgeführten Kundenorders ging um 16,7 Prozent auf 427.536 zurück. Die durchschnittliche Ordergröße stieg dagegen um 27,3 Prozent auf 7.321 Euro. Bei den Marktanteilen nach Börsenumsätzen der Emittenten von strukturierten Wertpapieren gab es einige Verschiebungen auf den ersten fünf Plätzen, heißt es weiter.

