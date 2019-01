Baufinanzierung bleibt günstig

Die Bauzinsen sind derzeit sehr günstig. Die Konditionen für zehnjährige Immobilienkredite liegen momentan oft unter 1,5 Prozent, wie Auswertungen von Interhyp zeigen. Das heißt: Angehende Bauherren und Immobilienkäufer können von günstigen Finanzierungsbedingungen profitieren. Und im Jahresverlauf erwarten viele Experten laut Interhyp allenfalls leicht steigende Konditionen.

Ein Grund für das günstige Niveau: Politische und wirtschaftliche Unsicherheiten - aktuell etwa der Brexit, die US-Handelspolitik und die Entwicklungen in Italien - verstärken die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen. Da sich die Konditionen für Immobiliendarlehen an der Entwicklung der langfristigen Anleihen orientieren, hat die niedrige Rendite für Staatsanleihen auch die Bauzinsen niedrig gehalten, so Interhyp.

