Eine massive Geldspritze der chinesischen Zentralbank sowie Chinas sinkende ausländische Direktinvestitionen könnten auf eine erhöhte Rezessionsgefahr im Land der Mitte hindeuten. Die People's Bank of China pumpte gestern 560 Milliarden Yuan (83 Milliarden US-Dollar) in Chinas Bankensystem. Es ist die bisher größte Geldspritze der chinesischen Zentralbank an einem Tag. ...

